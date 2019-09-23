Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü
Son Dakika Dünya Haber

Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldik" dedi.


Avusturya, Hollanda, Etiyopya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta iş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı
Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]