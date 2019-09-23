Çavuşoğlu, new york'ta mevkidaşları ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya, Avusturya, Hollanda ve Danimarka Dışişleri Bakanları ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:49 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Birleşmiş Milletler
74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde Etiyopya
, Avusturya
, Hollanda
ve Danimarka
Dışişleri Bakanları ile görüştü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, "BM 74'üncü Genel Kurulu'nun ilk gününde, Etiyopya, Hollanda, Avusturya ve Danimarka Dışişleri Bakanları'yla bir araya geldik" dedi.
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