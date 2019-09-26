Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı
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Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı

1 saat önce

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA Toplantısı'na katıldı, System.String[]

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Avustralya ve Türkiye'nin bir araya gelmesiyle kurulan MIKTA Toplantısı'na katıldı.

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında dönem başkanı Meksika'nın ev sahipliğinde dışişleri bakanlarının katılımıyla 15. MIKTA toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından toplantıya ilişkin, "BM 74. Genel Kurulunda düzenlenen 15. MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Beş yıl önce kurulan MIKTA, BM'nin reformu ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının canlandırılması için önemli bir platform." açıklamasında bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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