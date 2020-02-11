Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılışına katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılışına katıldı

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılışına katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesi (UNYT) Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Balkan Araştırmaları Merkezi'nin, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bir başka sembolü olduğuna işaret ederek, bu merkezin, Balkan tarihi, edebiyatı, kültürü ve politikalarına ilişkin derinlemesine incelemelerde bulunacağını söyledi.

TMV'nin, çok sayıda ülkede binlerce öğrenciyle modern ve kaliteli eğitim verdiğinin altını çizen Çavuşoğlu, Balkanlar'da TMV okullarına ilginin arttığına değindi.

Balkanların Türkiye için önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, Arnavutluk ile Türkiye'nin, NATO'da müttefik olduğuna ve bu iki ülke arasında artan iş birliğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu öte yandan, Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen deprem nedeniyle baş sağlığı dileğinde bulunarak, Türkiye'nin bu ülkeye yardım eli uzatan ilk ülkelerden olduğunu anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'taki temasları kapsamında burada yaşayan Türk vatandaşları ve iş adamlarıyla da bir araya geldi.

Arnavutluk, New York, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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