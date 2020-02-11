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Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Açılıştan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:33 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması
Açılıştan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine katıldı.
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