Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine... - Son Dakika

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması Açılıştan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılanması

Açılıştan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde "Balkan Araştırmaları Merkezi"nin resmi açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi nin resmi açılış törenine...

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Tiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:33 Kaynak: AA
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