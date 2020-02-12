Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine... - Son Dakika

Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...

6 saat önce

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldıArnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış törenine katıldı

Arnavutluk, (DHA)- Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, new york tirana üniversitesi'nde 'balkan araştırmaları merkezi'nin açılış törenine...

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, New York, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:12 Kaynak: DHA
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