Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış... - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış... - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...

6 saat önce

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış..., System.String[]

Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.

- Çavuşoğlu

Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk, New York, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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