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Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde Balkan Araştırmaları Merkezi'nin açılış...
6 saat önce
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
Temasları kapsamında Arnavutluk'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Tirana Üniversitesi'nde 'Balkan Araştırmaları Merkezi'nin resmi açılış törenine katıldı.
- Çavuşoğlu
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