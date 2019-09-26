Çavuşoğlu - Nibigira görüşmesi - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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