Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Nibigira görüşmesi - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu - Nibigira görüşmesi - NEW

10 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu - Nibigira görüşmesi - NEW

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları denetleyecek Erdoğan'ın BM'deki sözleri, kapadokya semalarında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 21:43:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu - Nibigira görüşmesi - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]