Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Nijer'le köklü bağlarımızı ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"
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Çavuşoğlu: "Nijer'le köklü bağlarımızı ekonomi alanındaki işbirliğimizle daha da güçlendireceğiz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer Dışişleri, İşbirliği, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Kalla Ankourau ile ortak basın toplantısı düzenledi. -2-
Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Nijer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:37 Kaynak: AA
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