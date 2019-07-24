Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü
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Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada...
Nikaragua Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:09 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
tarafından karşılanması
Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti
Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.
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