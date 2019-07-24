Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü
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Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü

20 dakika önce

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada...

Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü, System.String[]
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanması
Çavuşoğlu'nun konuk bakan ile sohbeti
Bakanların el sıkışması ve ikili görüşmeye geçişleri ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.
Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:09 Kaynak: AA
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