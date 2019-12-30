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Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:19 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
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