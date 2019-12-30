Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Mevlüt Çavuşoğlu'nun CHP binasından ayrılması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu: Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:19 Kaynak: AA
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