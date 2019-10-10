Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı diplomasisi sürüyor
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı diplomasisi sürüyor

Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı diplomasisi sürüyor

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı diplomasisi sürüyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Raab, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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