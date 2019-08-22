Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonluğu
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonluğu

1 saat önce

Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu, Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda "Budapeşte'de birincilik kürsüsüne çıkmak en büyük arzum." dedi.

Çavuşoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonluğu, System.String[]

Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu, Macaristan'da yapılacak olan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda "Budapeşte'de birincilik kürsüsüne çıkmak en büyük arzum." dedi.

Milli Takım Antrenörü Ömer Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de düzenlenen Gençler Kick Boks Milli Takım kampının sona ermesinin ardından aynı zamanda kendi salonundan yetiştirdiği sporcu da olan Beyşehirli milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu'nun Macaristan'da bugün başlayacak ve 1 Eylül tarihine kadar devam edecek Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı milli forma altında Türkiye'yi temsil edeceğini anımsattı.

Milli sporcu Zeliha Çavuşoğlu da, Avrupa Şampiyonası'nda hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirterek, "Budapeşte'de birincilik kürsüsüne çıkmak, İstiklal Marşı'nı okutmak en büyük arzum." dedi.

Macaristan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi İşten çıkarılan İBB Medya AŞ çalışanlarından açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:55:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun hedefi Avrupa şampiyonluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]