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Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
6 saat önce
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Görüntü Dökümü
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-Çavuşoğlu'nun NATO merkezine araçla gelişi
-Çavuşoğlu'nun binaya girişi
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