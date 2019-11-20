Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
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Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

6 saat önce

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı, System.String[]

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çavuşoğlu'nun NATO merkezine araçla gelişi

-Çavuşoğlu'nun binaya girişi


Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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