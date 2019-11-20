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Çavuşoğlu'nun nato merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldıBelçika, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
Belçika, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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