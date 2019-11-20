Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun nato merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı
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Çavuşoğlu'nun nato merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldıBelçika, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çavuşoğlu'nun NATO merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

Belçika, (DHA)- NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO merkezine girişine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Çavuşoğlu'nun nato merkezine giriş görüntüleri paylaşıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:45 Kaynak: DHA
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