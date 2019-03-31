Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun Sandığından AK Parti Çıktı

Çavuşoğlu'nun Sandığından AK Parti Çıktı

48 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı, memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki sandıktan AK Parti önde çıktı.

Çavuşoğlu'nun Sandığından AK Parti Çıktı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oy kullandığı, memleketi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki sandıktan AK Parti önde çıktı.

Çavuşoğlu'nun oy kullandığı Türkler Mahallesi'ndeki Ayşe Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu 2406 numaralı sandıkta AK Parti 146 oy aldı. Aynı sandıkta CHP'ye 123, Saadet Partisi'ne 3, Demokrat Parti'ye 1, bağımsız aday Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya 1 oy çıktı. Toplam 290 oy kullanılan sandıktaki 16 oy geçersiz sayıldı. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

Alanya, Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Sonuçları Değerlendiriyor! Canlı Aktarıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun Sandığından AK Parti Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]