Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve... - Son Dakika

Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve...

6 saat önce

Çavuşoğlu'nun Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı karşılaması ve heyetlerarası görüşme.

Çavuşoğlu'nun Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı karşılaması ve heyetlerarası görüşme

Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve...

Slovakya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
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