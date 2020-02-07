Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve... - Son Dakika

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Çavuşoğlu'nun slovakya dışişleri ve avrupa işleri bakanı miroslav lajcak'ı karşılaması ve...
6 saat önce
Çavuşoğlu'nun Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı karşılaması ve heyetlerarası görüşme.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:01 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu'nun Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'ı karşılaması ve heyetlerarası görüşme
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