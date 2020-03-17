Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi - Son Dakika
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Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bazı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin bazı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile yaptığı telefon görüşmelerinde yeni tip koronavirüs salgınını ele aldı.

Çavuşoğlu gün içinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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