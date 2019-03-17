Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda Ziyaretine Dünyanın Dört Bir Yanından Destek

Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda Ziyaretine Dünyanın Dört Bir Yanından Destek

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, dünyanın dört bir yanından takdir gördü.

Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda Ziyaretine Dünyanın Dört Bir Yanından Destek, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, dünyanın dört bir yanından takdir gördü.

Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, farklı milletlerden çok sayıda kullancı tarafından beğenildi ve destek mesajları verildi.

Pakistanlı bir kullanıcı, Çavuşoğlu'nun paylaşımına yanıt olarak, " Türkiye'ye daima büyük takdir ve sevgim var. Türk hükümeti her zaman masum Müslümanların yanında ön saflarda duruyor." yorumunda bulundu.

Kanadalı bir diğer kullanıcı, "Türkiye ile gurur duyuyoruz. Sizler insani meselelere destek vermek için daima çaba gösteriyorsunuz. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Somali'den bir kullanıcı, "Saygıdeğer Bakan, bu ziyaret büyük bir hareket. Türkiye, Batı'da artan İslam karşıtı söylemlere uzun zamandır sesini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'ten bir kişi paylaşımında "Türkiye daima Müslümanların yanında duruyor." ifadesini yer verdi.

Yine Pakistan'dan bir kullanıcı "Buna liderlik denir. Ümmetin sözde diğer paydaşları günlük hayatlarının keyfini çıkarıyor. Utan İslam İşbirliği Teşkilatı." yorumunda bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamasında, Türkiye'den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:41 Kaynak: AA

Türkiye, fuat oktay, Yeni Zelanda, Güncel
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