Çavuşoğlu: "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ocak ayı içerisinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan 'ı istikşafi görüşmelere davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

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Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez