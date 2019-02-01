Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Odessa Başkonsolosluğu'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu, Odessa Başkonsolosluğu'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

6 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlu'nun salona gelişi Türk vatandaşlarından detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ODESSA - Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7.

- Bakan Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Türk vatandaşlarından detaylar
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ODESSA - Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Odessa Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel
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