Çavuşoğlu, Odessa Başkonsolosluğu'nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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- Bakan Çavuşoğlu'nun salona gelişi Türk vatandaşlarından detaylar Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ODESSA - Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7.
- Bakan Çavuşoğlu'nun salona gelişi
Türk vatandaşlarından detaylar
Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması ODESSA - Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Odessa Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:17 Kaynak: AA
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