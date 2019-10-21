Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen...

Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen...

7 dakika önce

Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk."

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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