Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen...
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Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk."
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:58 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk."
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