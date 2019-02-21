Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja Başlıyoruz"
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haberi duyurdu. Çavuşoğlu, “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. Akdeniz’de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz.” dedi. Türkiye’nin Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Önümüzdeki günlerde […]The post Çavuşoğlu: “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Türkiye
'nin Akdeniz
'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP
ve Rumları üzecek haberi duyurdu. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs
etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." dedi.
Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." diye konuştu.
Türkiye'nin Ege
ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına CHP karşı çıkmıştı. Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.
The post Çavuşoğlu: "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu
Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!
Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor