Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja Başlıyoruz"

Çavuşoğlu: "Önümüzdeki Günlerde Kıbrıs Etrafında 2 Gemiyle Sondaja Başlıyoruz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haberi duyurdu. Çavuşoğlu, “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. Akdeniz’de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz.” dedi. Türkiye’nin Akdeniz’de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Önümüzdeki günlerde […]The post Çavuşoğlu: “Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haberi duyurdu. Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." dedi.

Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına karşı çıkan CHP ve Rumları üzecek haber geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de onların şirketleri de görsün. Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz, buna müsaade etmeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına CHP karşı çıkmıştı. Akdeniz'de arama çalışması yapan bir geminin günlük maliyetinin yaklaşık 50 bin dolar olduğunu ifade eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arama çalışmalarının durdurulmasını istedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40 

Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Kıbrıs, Sektörel
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