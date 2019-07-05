Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen önemli sorumluluklar var"
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Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen önemli sorumluluklar var"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. (5)
Çavuşoğlu: Önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen önemli sorumluluklar var
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22 Kaynak: AA
dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Güncel
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