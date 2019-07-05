Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen önemli sorumluluklar var"
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması KONYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuştu. (5)
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