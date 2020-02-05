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Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte yüksek düzeyli diyalogları artırmamız gerekli"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:03 Kaynak: AA
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