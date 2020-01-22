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Çavuşoğlu, "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı.
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