Çavuşoğlu, "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 'Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü' oturumuna katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı.

Çavuşoğlu, Ortadoğu ve Afrika'nın Jeopolitik Görünümü oturumuna katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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