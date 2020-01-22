Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İsviçre 'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Ortadoğu ve Afrika 'nın Jeopolitik Görünümü" oturumuna katıldı.

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