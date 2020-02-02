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Çavuşoğlu: "Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız"
6 saat önce
Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:03 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)
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