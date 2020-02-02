Çavuşoğlu: "Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız"

6 saat önce

Soru soran basın mensubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soru soran basın mensubu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (2)

Çavuşoğlu: Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid'den 'Yüzyılın Anlaşması' planını destekleyici paylaşım!
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:16:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "Ortak davamız Kudüs'ü savunacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]