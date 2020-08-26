Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti - Son Dakika

Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Moldova
Dışişleri ve Avrupa
'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti.
- Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:29
Kaynak: DHA
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