Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesi, taviz anlamına gelmez - Son Dakika

Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesi, taviz anlamına gelmez

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım için limana dönmesi üzerine Yunanistan'dan daha ılımlı mesajlar gelmeye başladığını; fakat maksimalist tutumlarından vazgeçmediklerini söyledi.

Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesi, taviz anlamına gelmez, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bakım için limana dönmesi üzerine Yunanistan'dan daha ılımlı mesajlar gelmeye başladığını; fakat maksimalist tutumlarından vazgeçmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, Oruç Reis'in limana dönmesiyle ilgili muhalefetin eleştirileri hakkında ise, "Periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi, limana gelir ve periyodik bakım yapıldığı zaman alana döner. Dolayısıyla bu bakımın yapılması 90 günlük veya 50 günlük ne kadar sürecekse sizin yapılacağınız faaliyetten taviz verdiğiniz anlamına gelmez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk ekranında moderatörlüğünü Ahmet Hakan'ın yaptığı 'Tarafsız Bölge' programına katıldı. Ahmet Hakan ile gazeteciler Murat Çelik ve Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ile ilgili 2- 3 gündür Yunanistan'dan daha ılımlı mesajlar geldiğini belirterek, "Daha önce gerginliği arttırıcı mesajlar veriyordu. AB'yi arkasına alarak Rum Kesimi ile beraber çözüme yanaşmayan bir ülke tutumu vardı" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ricası üzerine diplomasi için bir fırsat oluşturmak istediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Oruç Reis gemisi, daha önce faaliyet gösterdiği alana gitmeden önce diplomasiye bir fırsat vermek istedik. Bu jestimize karşı Yunanistan tam tersi adımlar attı. Hatta ortak bir açıklama yapacaktık 7 Ağustos'ta. Bu açıklamayla da istikşafi görüşmeler, güven arttırıcı toplantılar askerler arasında, aynı şekilde Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin başlayacağı, yüksek düzeyli işbirliği toplantısı var, onu Selanik'te yapacaktık. Bunları açıklayacaktık. Fakat saniyeler kala Yunanistan Mısır'a giderek bir anlaşma imzaladı. Dolayısıyla çözümden yana olmadığını gösterdi. Biz de kararlılığımızı sahada gösterdik. Fakat son zamanlarda daha ılımlı mesajlar gelmeye başladı" açıklamasında bulundu.'MAKSİMALİST TUTUMLARINI SÜRDÜRÜYORLAR'Bakan Çavuşoğlu, son dönemde Yunanistan'dan gelen ılımlı mesajları, adımlarındaki başarısızlıklarına ve AB'den bekledikleri desteği bulamadıklarına bağladı. Çavuşoğlu, "Oruç Reis'in bakım için limana dönmesini bahane ederek daha ılımlı mesajlar vermeye başladılar ama bir taraftan da 'Olumlu bir adım, bunun daha fazlasını istiyoruz' diyerek maksimalist tutumlarını sürdürüyorlar" dedi.'FAALİYETTEN TAVİZ VERDİĞİNİZ ANLAMINA GELMEZ'Oruç Reis gemisinin belirlenen 90 günlük araştırma süresinin tamamlanmadan bakım için limana dönmesi üzerine muhalefetten gelen eleştirileri cevaplayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Gemilerde ve uçaklarda hatta kullandığınız araçlarda da rutin bakımlar yok mu? Uçuş planınızı da yaparsınız ama periyodik bakımları uçaklara yapmak zorundasınız. Peki, gemide aynı şekilde periyodik bakım geldiği zaman illaki parça değiştirmeniz gerekiyor. İkmal kısmı kolay ama bakım orada yapılamaz. Bir de açık havada gemi demirleyemez. Normal bir gemi değil, bir de aynı şekilde açıklarda da geminin demirlemesi mümkün değil. Gemi durursa aynı şekilde savaş gemilerinin de orada durması gerekiyor korumak için. Periyodik bakım zamanı geldiği zaman gemi, limana gelir ve periyodik bakım yapıldığı zaman alana döner. Yavuz gemimiz örneğin kısa bir zaman önce bakımını tamamladı tekrar Doğu Akdeniz'e döndü, sondajını sürdürüyor. Aynı şekilde Barbaros Hayrettin Paşa da bakımından sonra sismik araştırmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla bu bakımın yapılması 90 günlük veya 50 günlük ne kadar sürecekse sizin yapılacağınız faaliyetten taviz verdiğiniz anlamına gelmez."'YUNANİSTAN, BU ORTAMI BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan'a Oruç Reis'in bakım için limana dönmesi üzerinden mesaj gönderdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Geçmişte bir fırsat oldu ama Yunanistan bunu ters tepti. Şimdi Cumhurbaşkanımız da net bir şekilde söyledi. 'Gemimizi rutin periyodik bakım ve ikmal için bölgeden limana çektik. Bu süreci Yunanistan da bir fırsat olarak değerlendirebilir' demiştir. Merkel'e de söyledi. Biz de yaptığımız açıklamalarda aynısını söyledik. Yunanistan esasen, bizden bir şeyler beklemektense kendisinin de olumlu adımları atarak bu ortamı bir fırsata çevirebilir. Biz bu adımları neden attık? Rum Kesimi ve Yunanistan, yıllardır Mısır'la, İsrail'le anlaşmalar imzalayarak kendi bölgelerinde değişik firmalara lisanslar vererek tek taraflı faaliyetlerini devam ettirdi. Biz burada da ciddi uyarılarda bulunduk. Sonra da üçlü- dörtlü formatlarda gaz formu oluşturarak 'Doğu Akdeniz Gaz Formu' gibi platformlar oluşturarak Türkiye'yi tamamen dışlamaya çalıştılar. ve de Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saydılar. Bu sefer sadece Barbaros Hayrettin Paşa değil, kendi sondaj gemilerimizi satın alıp bölgede faaliyete başladık. Ondan sonra da bunların sesi çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yaptığı bölgedeki hakkının da saklı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bu fırsat da değerlendirilir, değerlendirilmez. Değerlendirilmezse biz yine aynı şekilde bakım bittikten sonra faaliyetlerimizi kararlı şekilde bugüne kadar sürdürdüğümüz gibi sürdüreceğiz" dedi.'MÜZAKERELER SONUÇ ALICI VE HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE OLSUN'Yunanistan'ın hazırlattığı Sevilla haritasına ilişkin konuşan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Yunanistan'ın bu haritayı kabul etmediğini bir kere açıklaması gerekiyor. Bu harita durduğu sürece sorunları çözmemiz mümkün değil. Bu harita olduğu sürece müzakere de olmaz. Müzakere olsa da sonuç elde edemezsiniz. Sonuç elde edemedikten sonra da laf olsun diye, dostlar alışverişte görsün diye bir araya gelmenin faydası yok. Buradan müzakere istemiyoruz yorumu çıkmasın. Biz müzakere istiyoruz ama müzakereler sonuç alıcı ve hakkaniyet çerçevesinde olsun."'FRANSA, GERGİNLİĞİ ARTIRIP SİLAH SATMAK İSTİYOR'Çavuşoğlu, Almanya'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin daha sağduyulu, objektif ve yapıcı olduğunu belirterek, Fransa'dan farklı bir tutum sergilendiğine dikkat çekti. Fransa'nın, AB ve Orta Doğu liderliğine oynadığını değerlendiren Çavuşoğlu, "Fransa bu gerginlikleri artırarak silah satmak istiyor. Libya'da da öyle. Silah satan firmalar o ülkedeki bir bakanın şehrinde. Onun şehrindeki firmalar hep satıyor" ifadelerini kullandı.'YUNANİSTAN, 1960'DAN SONRA ADALARI SİLAHLANDIRMAYA BAŞLADI'

'Yunanistan'ın Ege adalarını AK Parti döneminde silahlandırdığı ve hükümetin sessiz kaldığı' iddialarını yalanlayan Bakan Çavuşoğlu, 1960'dan sonra adaların silahlandırılmaya başlandığını ve Türkiye'nin uyarılarda bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bu adaların silahlandırılmasıyla ilgili Yunanistan'ın hatta geçmişte NATO'nun güvenlik planlarına dahil etme çabası var. Biz hep buna itiraz etmişiz ve bu kapsama sokmadık" dedi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, araştırma, Oruç Reis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 02:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesi, taviz anlamına gelmez - Son Dakika


Son Dakika

Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım
ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili         
23:29
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti         
22:10
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 03:43:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: Oruç Reis'in bakım için dönmesi, taviz anlamına gelmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei