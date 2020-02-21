Çavuşoğlu özel hamdullah emin paşa koleji mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı - Son Dakika

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Çavuşoğlu özel hamdullah emin paşa koleji mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:46 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji Mezunları hatıra ormanı ağaç dikme törenine katıldı
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