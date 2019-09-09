Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:34 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
ve Maliye
Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.
Görüntü Dökümü
--------------------------
-Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay ve Olgun Amcaoğlu'nun görüntüsü
ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi