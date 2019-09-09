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Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

58 dakika önce

Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştüKKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Özersay ve Amcaoğlu ile görüştü

KKTC, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:43 Kaynak: DHA
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