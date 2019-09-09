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Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.


Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:45 Kaynak: DHA
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