Çavuşoğlu, özersay ve amcaoğlu ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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