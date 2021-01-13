Çavuşoğlu, Pak-Türk Maarif Okulunda öğretmen ve öğrencilere hitap etti Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) 42 ülkede 331 okul, 1 üniversite, 12 eğitim merkezi ve 40 binden fazla öğrenciyle hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirterek TMV'nin Pakistan'da üniversite açmayı da planladığını söyledi.

Çavuşoğlu, Pak-Türk Maarif Okulu Çakşehzad Erkek Lisesini ziyaret etti. Çavuşoğlu'nun ziyareti vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TMV Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, "Diriliş Ertuğrul" dizisinin oyuncuları Ayberk Pekcan ve Nurettin Sönmez ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, TMV'nin kısa sürede dünya çapında bir marka haline geldiğini belirterek "TMV, tüm dünyada faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bugün 42 ülkede 331 okul, 1 üniversite, 12 eğitim merkezi ve 40 binden fazla öğrenciyle hızlı bir şekilde büyüyor." dedi.

TMV'nin Pakistan'daki başarılarını görmekten de mutluluk duyduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Sizler Anadolu irfanını tüm dünyaya taşıyorsunuz ve Anadolu irfanı sizlerle beraber tüm dünyaya barış yayıyor." ifadesini kullandı.

"Pakistan'ın yanındayız"

Çavuşoğlu, Türkiye ve Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek "Bayraklarımızdaki hilal ve yıldızdan dinimize kültürümüze ve tarihimize kadar çok ortak yanlarımız var. Kurtuluş Savaşı'nda atalarınızın bize verdiği destek hafızalarımızda, hiçbir zaman unutmayacağız. Biz de bugün tüm gücümüzle kardeş Pakistan ve Pakistan halkının yanındayız." diye konuştu.

TMV'nin, ülkedeki faaliyetlerine ilişkin Çavuşoğlu, "Pakistan hukuku, Pakistan'daki okulları Maarif Vakfı'na vererek işi ehline teslim etmiştir. Maarif Vakfı sizlerin de gayretleriyle 10 ilde eğitimini sürdürmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, Pakistan halkını desteklemek ve güçlendirmek için Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmud'la bir anlaşma imzaladıklarını belirterek "Bugün imzaladığımız anlaşma Pak-Türk Maarif Vakfı'nın hukuki zeminini daha da güçlendirecek, kurumsallaşmasını sağlayacak ve ayrıca Pakistan'da yeni okullar açmamızın da önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hem salonda bulunarak hem de internet üzerinden takip ederek öğretmen ve öğrencilerin etkinliğe gösterdiği ilgiye dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ilginin, Pak-Türk Maarif Vakfı'nın ve Pakistan halkının gücünü gösterdiğini söyledi.

"TMV Pakistan'da üniversiteler açmayı planlıyor"

Çavuşoğlu, Pakistan'ın geleceğine katkı sağlamaktan onur duyduklarını dile getirerek öğrencilere, "Sizler de yarın inşallah, bu ülkeye, Pakistan halkına öğretmen, diplomat, vali, bilim insanı, iş insanı, doktor, mühendis olarak hizmet edeceksiniz. Öğrenci kardeşlerim, aileleriniz kaliteli eğitim almanız için fedakarlık yapıyor. Sizler de inşallah çalışkanlığınız ve başarılarınızla ailelerinizin ve bizim gurumuz olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Pakistanlı öğrencilerin Türkiye Bursları programıyla Türkiye'ye üniversite öğrenimi için geldiğini de hatırlatan Çavuşoğlu, "Sizlere güzel bir haberim var. Belki yöneticileriniz paylaşmıştır, bugün Milli Eğitim Bakanı Şevket (Mahmud) kardeşimle de görüştük, Maarif Vakfı Pakistan'da da üniversiteler açmayı planlıyor ve biz de tüm gücümüzle destekliyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Diriliş Ertuğrul" dizisine duyulan ilgiyi işaret ederek Pakistan'da dizi yayınlandığı zaman kimsenin sokağa çıkmadığını, dizinin yayın saatinin "Turkish lockdown" (karantina) diye anıldığını söyledi. "Kimse sokakta olmadığı için Pakistanlı yetkililerin işinin kolaylaştığını" söyleyen Çavuşoğlu'nun "Diriliş karantinası" esprisi, salondakileri güldürdü.

Türkiye'nin her zaman Pakistan'ın yanında olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Etkinliğin, soru- cevap ve söyleşi bölümünde ise Çavuşoğlu, Pakistan'da TMV okullarında 12 bin 500 öğrenci olduğunu, bu sayıyı daha da artıracaklarını söyledi.