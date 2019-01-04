Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Bir Araya Geldi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
ile görüştü.
Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, Pakistan- Türkiye
ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda da "FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden Pakistan'a, kardeşlik bağlarımızı teyit eden bu isabetli karar için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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