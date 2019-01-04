Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü.

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Dışişleri Resmi Konutu'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pakistan- Türkiye ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan eden Pakistan'a, kardeşlik bağlarımızı teyit eden bu isabetli karar için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel
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