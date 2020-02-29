Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile tokalaşması
İki bakanın oturararak sohbet etmesi DOHA (A.A) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü.
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