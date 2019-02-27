Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Buradaki Gerginlik Afganistan Sürecine de Bazen Etki...
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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