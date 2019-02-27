Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Buradaki Gerginlik Afganistan Sürecine de Bazen Etki...

Çavuşoğlu: "(Pakistan-Hindistan Gerilimi) Buradaki Gerginlik Afganistan Sürecine de Bazen Etki...

2 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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