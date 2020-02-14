Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu - Son Dakika

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu

6 saat önce

Pakistan'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununa ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi ile görüşerek Keşmir sorununu ele aldı. Bölgesel ve ikili ilişkileri ele alan Çavuşoğlu ve Qureshi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için ortak çabaların sürdürüleceğini belirtti. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Qureshi, bu bağlamda görüşmelerin devam edeceğini de vurguladı.

(İHA)

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile Keşmir'i konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:15 Kaynak: İHA
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