Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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