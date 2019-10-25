Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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