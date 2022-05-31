Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile Ankara'da görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile Ankara'da görüştü

31.05.2022 23:57
Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda görüştü.

Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari'yi Ankara'da ağırladık. Başbakan Şahbaz Şerif'in yarın yapacağı ziyaretin hazırlıklarını gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin 75. yılının kutlandığı dost ve kardeş Pakistan ile işbirliğini geliştireceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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