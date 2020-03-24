Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: AA
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