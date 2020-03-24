Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Şah Mahmud Kureyşi, Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: AA

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