Çavuşoğlu: "Parlamenter diplomasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"
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Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:56 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun salona gelişi
Salondaki katılımcılardan görüntüler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun davetlilerle sohbeti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Nüfus Hareketleri ile Güvenlik Arasındaki İlişki" başlıklı Akdeniz
Parlamenter Asamblesi toplantısına katıldı. (1)
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