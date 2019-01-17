Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli

Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli

54 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400'ler dışında da hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu, Patriot alımı için teslim süresinin önemli bir kriter olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400'ler dışında da hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu, Patriot alımı için teslim süresinin önemli bir kriter olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50 

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kestane İhracatında Rekor Kıran Türkiye, En Çok Kestaneyi İtalyanlara Sattı Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz

İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:44:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]