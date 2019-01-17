Çavuşoğlu: Patriot alımı için teslim süresi önemli
54 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400'ler dışında da hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu, Patriot alımı için teslim süresinin önemli bir kriter olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Türkiye
'nin S-400'ler dışında da hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu, Patriot alımı için teslim süresinin önemli bir kriter olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:50
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