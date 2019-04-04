Çavuşoğlu, Patriot'ların Fiyatı ve Diğer Konularda ABD ile Anlaşabileceklerini Ama Sürecin...

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

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