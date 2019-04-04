Çavuşoğlu, Patriot'ların Fiyatı ve Diğer Konularda ABD ile Anlaşabileceklerini Ama Sürecin...
7 dakika önce
Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.
Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:26 Kaynak: AA
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