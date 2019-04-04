Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Patriot'ların Fiyatı ve Diğer Konularda ABD ile Anlaşabileceklerini Ama Sürecin...

Çavuşoğlu, Patriot'ların Fiyatı ve Diğer Konularda ABD ile Anlaşabileceklerini Ama Sürecin...

7 dakika önce

Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Patriot'ların Fiyatı ve Diğer Konularda ABD ile Anlaşabileceklerini Ama Sürecin..., System.String[]
Çavuşoğlu, Patriot'ların fiyatı ve diğer konularda ABD ile anlaşabileceklerini ama sürecin ilerlemesi için Kongrenin onayının gerekeceğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:26 Kaynak: AA

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