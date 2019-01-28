Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Pedersen ile Bir Araya Geldi

Çavuşoğlu, Pedersen ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü.

Çavuşoğlu, Pedersen ile Bir Araya Geldi, System.String[]
DIŞİŞERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki siyasi süreç konuşuldu.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ikilinin görüşmesinde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve son durum ele alındı. Ayrıca, Türkiye'nin Pedersen'e görevinde desteği ve beklentilerinin ifade edildiği vurgulandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:26 Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel
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