Çavuşoğlu: "Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK terör örgütü şehre indi. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Dolayısıyla oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla Pençe Harekatı, o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Bu bizim için de Irak için de iyi."