Çavuşoğlu: Pkk, CHP Üzerinden Kanallar Açarak Adamlarını Yerleştirmeye Çalışıyor (2)

BURDUR ADAYININ PROJE TOPLANTISINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Cumhur İttifakı'nın Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt 'un proje tanıtım toplantısına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, 16 senedir Antalya milletvekilliği yaptığını ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Niye kurduk? Ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek için kurduk. Asırlardır hedef olan bu Anadolu toprakları bundan sonra da hep hedef olacaktır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Dışişleri Bakanı olarak karamsar bir tablo çizmek için konuşmuyorum. Özellikle ülkemiz büyüdükçe ülkemizin karşısına çıkarılan zorluklar daha da büyüyecektir. Bugün Suriye 'deki mevcut durum ülkemiz için bir beka meselesi değil mi? Türkiye 'ye yönelik terör saldırıları bir beka meselesi değil mi? FETÖ bir beka meselesi değil mi? Beka demek bir ülkenin ve milletin geleceğini garanti altına almak demektir. Beka demek sadece kötü senaryolarla hareket etmek demek değildir. Türkiye Cumhuriyeti 'nin 2023 hedefleri var mı? Var. Bu hedeflerimize şimdi bir bir ulaşıyoruz. Bizim daha uzun vadeli hedeflerimiz, büyük vizyonlarımız var. 2053 vizyonu, 2071 vizyonu derken, laf olsun diye söylenmiş sözler değil ki. Bugünden bunun alt yapısını oluşturmazsanız o hedeflere ya ulaşamayız ya da daha geç ulaşırız" dedi.'DIŞ POLİTİKADA DA ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ'Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olarak her kelimeyi, her cümleyi tartarak konuştuğunu, gerçek olmayan bir şeyi söylemesi halinde içeride ve dışarıda inandırıcılığını kaybedeceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklemek için daha fazla gerekçe saymama gerek yok. Cumhur İttifakı sayesinde dış politikada da çok daha güçlüyüz. Artık Türkiye Cumhuriyeti sahada da masada da güçlü. Eskiden sahadaki kazanımlarımızı masada kaybederdik. O devir bitti. Girişimci ve insani dış politikamızla dünyanın her yerinde söz sahibiyiz" diye konuştu.