Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor'-... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu: PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor -...

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:21 Kaynak: AA
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