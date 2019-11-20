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Çavuşoğlu: "PKK'lılar ve FETÖ dahil diğer teröristler, Avrupa Parlamentosu'nda cirit atıyor"-...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:21 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.
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