Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tokalaşması BRÜKSEL - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.
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