Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:55 Kaynak: AA
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