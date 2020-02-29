Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu (1)
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:55 Kaynak: AA
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